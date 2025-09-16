На Миколаївщині затримали правоохоронця, який за $2000 «звільняв» військовозобов’язаних з ТЦК

За даними слідства, правоохоронець за гроші допомагав «випускати» військовозобов’язаних з районних ТЦК.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Миколаївщині затримали правоохоронця, який за гроші пропонував "звільнити" військовозобов’язаних із територіальних центрів комплектування. За даними слідства, він використовував свої службові зв’язки, аби впливати на рішення інших посадових осіб. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ДБР розповіли, що до правоохоронця звернувся місцевий підприємець із проханням допомогти повернути одного зі своїх працівників, якого затримали співробітники районного ТЦК після перевірки документів. За певну суму фігурант погодився "вирішити питання".

Уже наступного дня правоохоронець вивіз чоловіка з територіального центру та домовився передати його роботодавцю на трасі Миколаїв — Київ за 2 тисячі доларів. Працівника було затримано співробітниками ДБР під час передачі грошей.

Наразі йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на службову особу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

ДБР перевіряє ймовірну причетність до схеми інших посадовців ТЦК.

Військовозобов’язаний, якого намагались «повернути», наразі проходить ВЛК для визначення його придатності до служби в Збройних Силах, повідомили у ДБР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.