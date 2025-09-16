В Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 «освобождал» военнообязанных с ТЦК

По данным следствия, правоохранитель за деньги помогал «выпускать» военнообязанных из районных ТЦК.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области задержали правоохранителя, который за деньги предлагал "освободить" военнообязанных из территориальных центров комплектования. По данным следствия, он использовал свои служебные связи, чтобы влиять на решение других должностных лиц. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР сообщили, что к правоохранителю обратился местный предприниматель с просьбой помочь вернуть одного из своих работников, которого задержали сотрудники районного ТЦК после проверки документов. За определенную сумму фигурант согласился "решить вопрос".

Уже на следующий день правоохранитель вывез мужчину из территориального центра и договорился передать его работодателю на трассе Николаев — Киев за 2 тысячи долларов. Работник был задержан сотрудниками ГБР во время передачи денег.

На данный момент ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо. Решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от занимаемой должности.

ГБР проверяет вероятную причастность к схеме других должностных лиц ТЦК.

Военнообязанный, которого пытались вернуть, сейчас проходит ВЛК для определения его пригодности к службе в Вооруженных Силах, сообщили в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.