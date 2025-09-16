Практика судов
  1. В Украине

В Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 «освобождал» военнообязанных с ТЦК

16:54, 16 сентября 2025
По данным следствия, правоохранитель за деньги помогал «выпускать» военнообязанных из районных ТЦК.
В Николаевской области задержали правоохранителя, который за $2000 «освобождал» военнообязанных с ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаевской области задержали правоохранителя, который за деньги предлагал "освободить" военнообязанных из территориальных центров комплектования. По данным следствия, он использовал свои служебные связи, чтобы влиять на решение других должностных лиц. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ГБР сообщили, что к правоохранителю обратился местный предприниматель с просьбой помочь вернуть одного из своих работников, которого задержали сотрудники районного ТЦК после проверки документов. За определенную сумму фигурант согласился "решить вопрос".

Уже на следующий день правоохранитель вывез мужчину из территориального центра и договорился передать его работодателю на трассе Николаев — Киев за 2 тысячи долларов. Работник был задержан сотрудниками ГБР во время передачи денег.

На данный момент ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностное лицо. Решается вопрос об избрании меры пресечения и его отстранении от занимаемой должности.

ГБР проверяет вероятную причастность к схеме других должностных лиц ТЦК.

Военнообязанный, которого пытались вернуть, сейчас проходит ВЛК для определения его пригодности к службе в Вооруженных Силах, сообщили в ГБР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о Военном омбудсмане

Парламент начал рассмотрение поправок к законопроекту о Военном омбудсмане.

Судья Верховного Суда пожаловался на руководство Верховного Суда, которое не хочет отпускать его в командировку в США

Виктор Пророк считает, что председатель Верховного Суда и председатель Кассационного гражданского суда ВС относятся к нему предвзято.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції