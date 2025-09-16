Практика судів
  1. В Україні

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану

18:45, 16 вересня 2025
Президент Володимир Зеленський обговорив із дипломатами пріоритетні напрями співпраці.
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів  Кіпру – Міхаліса Фіріласа, Латвії – Андрейса Пілдеговічса та Пакистану – Канвара Аднана Ахмеда Хана та поспілкувався з окремо з кожним про найважливіші напрями співпраці.

Під час розмови з Послом Кіпру Президент подякував за підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, участь у коаліції охочих та фінансову й гуманітарну допомогу з боку його країни.

Зеленський і Міхаліс Фірілас обговорили посилення санкційного тиску на Росію, продовольчу безпеку, спільні проєкти в межах Євросоюзу, безпекову ситуацію в регіоні та взаємодію з партнерами, зокрема в багатосторонніх форматах.

Одна з ключових тем – майбутнє членство України у Євросоюзі та пріоритети під час головування Кіпру в Раді Європейського Союзу в першій половині наступного року.

Спілкуючись із Послом Латвії, Зеленський подякував за всю надану нашій країні допомогу, передусім оборонну.

Володимир Зеленський та Андрейс Пілдеговічс говорили про розвиток ініціативи PURL, завдяки якій наша країна може купувати зброю у США, і посилення тиску на РФ.

Наступного року Латвія стане непостійним членом Ради Безпеки ООН. Посол запевнив, що його країна активно просуватиме інтереси України на майданчику Організації Об’єднаних Націй.

Окрема увага – гуманітарній допомозі: облаштуванню укриттів, відбудові цивільної інфраструктури після російських обстрілів та лікуванню й реабілітації українських воїнів.

Під час розмови з Послом Пакистану Президент висловив підтримку пакистанському народові у зв’язку з нещодавніми повенями, які забрали життя сотень людей, і запропонував допомогу.

 Зеленський і Канвар Аднан Ахмед Хан обговорили розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній і військово-технічній сферах, а також партнерство в галузях торгівлі та продовольства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді