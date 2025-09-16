Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану

Президент Володимир Зеленський обговорив із дипломатами пріоритетні напрями співпраці.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Кіпру – Міхаліса Фіріласа, Латвії – Андрейса Пілдеговічса та Пакистану – Канвара Аднана Ахмеда Хана та поспілкувався з окремо з кожним про найважливіші напрями співпраці.

Під час розмови з Послом Кіпру Президент подякував за підтримку суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, участь у коаліції охочих та фінансову й гуманітарну допомогу з боку його країни.

Зеленський і Міхаліс Фірілас обговорили посилення санкційного тиску на Росію, продовольчу безпеку, спільні проєкти в межах Євросоюзу, безпекову ситуацію в регіоні та взаємодію з партнерами, зокрема в багатосторонніх форматах.

Одна з ключових тем – майбутнє членство України у Євросоюзі та пріоритети під час головування Кіпру в Раді Європейського Союзу в першій половині наступного року.

Спілкуючись із Послом Латвії, Зеленський подякував за всю надану нашій країні допомогу, передусім оборонну.

Володимир Зеленський та Андрейс Пілдеговічс говорили про розвиток ініціативи PURL, завдяки якій наша країна може купувати зброю у США, і посилення тиску на РФ.

Наступного року Латвія стане непостійним членом Ради Безпеки ООН. Посол запевнив, що його країна активно просуватиме інтереси України на майданчику Організації Об’єднаних Націй.

Окрема увага – гуманітарній допомозі: облаштуванню укриттів, відбудові цивільної інфраструктури після російських обстрілів та лікуванню й реабілітації українських воїнів.

Під час розмови з Послом Пакистану Президент висловив підтримку пакистанському народові у зв’язку з нещодавніми повенями, які забрали життя сотень людей, і запропонував допомогу.

Зеленський і Канвар Аднан Ахмед Хан обговорили розвиток двосторонньої співпраці, зокрема в оборонній і військово-технічній сферах, а також партнерство в галузях торгівлі та продовольства.

