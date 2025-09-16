Зеленский принял верительные грамоты от послов Кипра, Латвии и Пакистана

Президент Владимир Зеленский обсудил с дипломатами приоритетные направления сотрудничества.

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Кипра – Михалиса Фириласа, Латвии – Андрейса Пилдеговичса и Пакистана – Канвара Аднана Ахмеда Хана и пообщался с каждым о важнейших направлениях сотрудничества.

Во время разговора с Послом Кипра Президент поблагодарил за поддержку суверенитета, независимость и территориальную целостность Украины, участие в коалиции желающих и финансовую и гуманитарную помощь со стороны его страны.

Зеленский и Михалис Фирилас обсудили усиление санкционного давления на Россию, продовольственную безопасность, совместные проекты в рамках Евросоюза, ситуацию в регионе и взаимодействие с партнерами, в частности в многосторонних форматах.

Одна из ключевых тем – будущее членство Украины в Евросоюзе и приоритеты в ходе председательства Кипра в Совете Европейского Союза в первой половине следующего года.

Общаясь с Послом Латвии, Зеленский поблагодарил за всю оказанную нашей стране помощь, прежде всего оборонную.

Владимир Зеленский и Андрейс Пилдеговичс говорили о развитии инициативы PURL, благодаря которой наша страна может покупать оружие у США, и усиление давления на РФ.

В следующем году Латвия станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Посол заверил, что его страна будет активно продвигать интересы Украины на площадке Организации Объединенных Наций.

Отдельное внимание – гуманитарной помощи: обустройству укрытий, восстановлению гражданской инфраструктуры после российских обстрелов и лечению и реабилитации украинских воинов.

Во время разговора с Послом Пакистана Президент выразил поддержку пакистанскому народу в связи с недавними наводнениями, унесшими жизни сотен людей, и предложил помощь.

Зеленский и Канвар Аднан Ахмед Хан обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонной и военно-технической сферах, а также партнерство в области торговли и продовольствия.

