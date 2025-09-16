Практика судов
  1. В Украине

Зеленский принял верительные грамоты от послов Кипра, Латвии и Пакистана

18:45, 16 сентября 2025
Президент Владимир Зеленский обсудил с дипломатами приоритетные направления сотрудничества.
Зеленский принял верительные грамоты от послов Кипра, Латвии и Пакистана
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Кипра – Михалиса Фириласа, Латвии – Андрейса Пилдеговичса и Пакистана – Канвара Аднана Ахмеда Хана и пообщался с каждым о важнейших направлениях сотрудничества.

Во время разговора с Послом Кипра Президент поблагодарил за поддержку суверенитета, независимость и территориальную целостность Украины, участие в коалиции желающих и финансовую и гуманитарную помощь со стороны его страны.

Зеленский и Михалис Фирилас обсудили усиление санкционного давления на Россию, продовольственную безопасность, совместные проекты в рамках Евросоюза, ситуацию в регионе и взаимодействие с партнерами, в частности в многосторонних форматах.

Одна из ключевых тем – будущее членство Украины в Евросоюзе и приоритеты в ходе председательства Кипра в Совете Европейского Союза в первой половине следующего года.

Общаясь с Послом Латвии, Зеленский поблагодарил за всю оказанную нашей стране помощь, прежде всего оборонную.

Владимир Зеленский и Андрейс Пилдеговичс говорили о развитии инициативы PURL, благодаря которой наша страна может покупать оружие у США, и усиление давления на РФ.

В следующем году Латвия станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Посол заверил, что его страна будет активно продвигать интересы Украины на площадке Организации Объединенных Наций.

Отдельное внимание – гуманитарной помощи: обустройству укрытий, восстановлению гражданской инфраструктуры после российских обстрелов и лечению и реабилитации украинских воинов.

Во время разговора с Послом Пакистана Президент выразил поддержку пакистанскому народу в связи с недавними наводнениями, унесшими жизни сотен людей, и предложил помощь.

Зеленский и Канвар Аднан Ахмед Хан обсудили развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в оборонной и военно-технической сферах, а также партнерство в области торговли и продовольствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції