Практика судів
  1. В Україні

На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію дітей із 18 населених пунктів

09:02, 17 вересня 2025
За даними ОВА, евакуації у більш безпечні місця потребують більш ніж 1300 дітей із Синельниківщини.
На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію дітей із 18 населених пунктів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Синельниківському районі Дніпропетровської області запроваджено примусову евакуацію дітей разом із їхніми батьками або законними опікунами з 18 населених пунктів.

В ОВА зазначили, що евакуація охоплює села Покровської громади, зокрема Андріївку, Богодарівку, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівку, Новоскелювате, Олександрівку, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове, а також селище Покровське. За даними ОВА, із цих територій необхідно вивезти понад 1300 дітей, щоб захистити їх від небезпеки.

Для підтримки евакуйованих створено транзитні центри, де людям надають необхідну допомогу після виїзду з небезпечних зон. Далі сім’ї переміщують у безпечніші регіони України, де вже підготовлені місця для їхнього тимчасового розміщення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти Дніпро евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада знов спробує ухвалити законопроект про цифровізацію виконавчого провадження

Комітет рекомендував прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, внесений Андрієм Мотовиловцем, який є аналогічним раніше внесеному уряду.

Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді