На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію дітей із 18 населених пунктів

За даними ОВА, евакуації у більш безпечні місця потребують більш ніж 1300 дітей із Синельниківщини.

У Синельниківському районі Дніпропетровської області запроваджено примусову евакуацію дітей разом із їхніми батьками або законними опікунами з 18 населених пунктів.

В ОВА зазначили, що евакуація охоплює села Покровської громади, зокрема Андріївку, Богодарівку, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівку, Новоскелювате, Олександрівку, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове, а також селище Покровське. За даними ОВА, із цих територій необхідно вивезти понад 1300 дітей, щоб захистити їх від небезпеки.

Для підтримки евакуйованих створено транзитні центри, де людям надають необхідну допомогу після виїзду з небезпечних зон. Далі сім’ї переміщують у безпечніші регіони України, де вже підготовлені місця для їхнього тимчасового розміщення.

