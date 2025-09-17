В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию детей из 18 населенных пунктов

По данным ОГА, эвакуации в более безопасные места нуждаются более 1300 детей из Синельниковского района.

В Синельниковском районе Днепропетровской области введена принудительная эвакуация детей вместе с их родителями или законными опекунами из 18 населенных пунктов.

В ОГА отметили, что эвакуация охватывает села Покровской общины, в частности Андреевку, Богодаровку, Братское, Отрадное, Вольное, Водяное, Гай, Добропасово, Левадное, Новоалександровку, Новоскелювате, Александровку, Отришки, Писанцы, Скотувате, Старокасяновское, Черненково, а также поселок Покровское. По данным ОВА, с этих территорий необходимо вывезти более 1300 детей, чтобы защитить их от опасности.

Для поддержки эвакуированных созданы транзитные центры, где людям оказывают необходимую помощь после выезда из опасных зон. Далее семьи перемещают в более безопасные регионы Украины, где уже подготовлены места для их временного размещения.

