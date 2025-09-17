В Україні у серпні списали понад 2000 авто: лідери — ВАЗ, «Таврія» та Daewoo Lanos

Середній вік списаних машин становить 28 років, найстарішим виявився ГАЗ-21 1957 року.

У серпні в Україні офіційно списали 1666 легкових автомобілів, 405 вантажівок та 73 автобуси, які назавжди зняли з обліку через вибракування. Про це свідчать дані аналітичного звіту Інституту досліджень авторинку.

Серед легкових автомобілів, які найчастіше вибраковувалися, переважають моделі ВАЗ, зокрема «класичне» сімейство, а також ВАЗ-2109 та ВАЗ-2099. До топ-10 також увійшли українські моделі — «Таврія», «Славута» та Daewoo Lanos із корейським корінням, який вважається продуктом національного автопрому.

Експерти зазначають, що основною причиною списання транспортних засобів є їхній вік. Середній вік вибракованих у серпні легковиків і вантажівок становить 28 років, а автобусів — 26 років. Найстарішим списаним автомобілем виявився седан ГАЗ-21 «Волга» 1957 року випуску, який протримався на дорогах найдовше серед усіх транспортних засобів, знятих з обліку в цей період.

