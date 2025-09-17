В Украине в августе списали более 2000 автомобилей: лидеры — ВАЗ, «Таврия» и Daewoo Lanos

Средний возраст списанных машин составляет 28 лет, самым старым оказался ГАЗ-21 1957 года.

В августе в Украине официально списали 1666 легковых автомобилей, 405 грузовиков и 73 автобуса, которые навсегда сняли с учета из-за выбраковки. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета Института исследований авторынка.

Среди легковых автомобилей, которые чаще всего выбраковывались, преобладают модели ВАЗ, в частности «классическое» семейство, а также ВАЗ-2109 и ВАЗ-2099. В топ-10 также вошли украинские модели — «Таврия», «Славута» и Daewoo Lanos с корейскими корнями, который считается продуктом национального автопрома.

Эксперты отмечают, что основной причиной списания транспортных средств является их возраст. Средний возраст выбракованных в августе легковых автомобилей и грузовиков составляет 28 лет, а автобусов — 26 лет. Самым старым списанным автомобилем оказался седан ГАЗ-21 «Волга» 1957 года выпуска, который продержался на дорогах дольше всех транспортных средств, снятых с учета в этот период.

