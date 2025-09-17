Практика судів
У 2025 році майже 8 тисяч бізнесів релокувалися по Україні – Київ залишається лідером переїздів

21:29, 17 вересня 2025
Харківщина та Запоріжжя нарощують кількість компаній, а зі столиці виїхало на 657 бізнесів більше, ніж приїхало.
За даними Єдиного державного реєстру, за вісім місяців 2025 року в Україні зафіксовано 8 345 переїздів бізнесів між регіонами, що свідчить про стабілізацію кількості релокацій порівняно з попередніми роками. Загалом 7 988 компаній змінили свою юридичну адресу, причому деякі з них переїжджали неодноразово. Кількість таких переміщень на 10% менша, ніж у 2021 році, до початку повномасштабної війни. Київ залишається головним осередком як для виїзду, так і для прибуття компаній, повідомляє Опендатабот.

Найчастіше релокуються підприємства зі сфери торгівлі, які становлять третину всіх переїздів. Також активно переміщуються компанії, що працюють у будівництві (6%), сільському господарстві (5%) та сфері нерухомості (5%). Основними маршрутами залишаються переїзди між Києвом та іншими регіонами. Найпопулярніші напрямки: із Києва до Київської області (494 компанії), до Дніпропетровської області (379), а також у зворотному напрямку — із Київської області до столиці (378). Крім того, 358 компаній переїхали з Києва на Харківщину, а 336 — із Дніпропетровщини до Києва.

Харківська область у 2025 році стала лідером за позитивним балансом релокацій: до регіону прибуло на 374 компанії більше, ніж виїхало. Схожа тенденція спостерігається в Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях. Натомість у Києві зафіксовано від’ємний баланс: зі столиці виїхало на 657 компаній більше, ніж прибуло. Серед інших регіонів із негативним балансом — Дніпропетровська (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62) області.

Київ став головним регіоном-донором, звідки виїхало 2 909 компаній, що становить 36% від загальної кількості релокацій. Також значна кількість бізнесів залишила Дніпропетровську (824), Київську (770), Одеську (507) та Львівську (451) області. Водночас столиця залишається основним пунктом призначення: 2 252 компанії обрали Київ для нової юридичної адреси. За ним ідуть Київська (847), Харківська (742), Дніпропетровська (722) та Львівська (613) області.

Серед компаній, що входять до Індексу Опендатабота 2025 року, три також змінили свою юридичну адресу. Зокрема, ресторанно-готельна компанія ОПЕРКОМ із доходом 1,4 млрд грн за минулий рік переїхала з Києва до Запорізької області та перебуває у процесі оформлення банкрутства. Медична лабораторія Ескулаб із доходом 942,4 млн грн у лютому повернулася на Львівщину після короткого перебування у столиці. Страхова компанія АСКО ДС із доходом 83,9 млн грн у серпні перемістилася з Донецької області до Києва.

