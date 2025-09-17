Практика судов
В 2025 году почти 8 тысяч бизнесов переехали по Украине – Киев остается лидером переездов

21:29, 17 сентября 2025
Харьковская область и Запорожье наращивают количество компаний, а из столицы уехало на 657 бизнесов больше, чем приехало.
По данным Единого государственного реестра, за восемь месяцев 2025 года в Украине зафиксировано 8 345 переездов бизнесов между регионами, что свидетельствует о стабилизации количества переездов по сравнению с предыдущими годами. В целом 7 988 компаний изменили свой юридический адрес, причем некоторые из них переезжали неоднократно. Количество таких перемещений на 10% меньше, чем в 2021 году, до начала полномасштабной войны. Киев остается главным центром как для выезда, так и для прибытия компаний, сообщает Опендатабот.

Чаще всего перемещаются предприятия из сферы торговли, которые составляют треть всех переездов. Также активно перемещаются компании, работающие в строительстве (6%), сельском хозяйстве (5%) и сфере недвижимости (5%). Основными маршрутами остаются переезды между Киевом и другими регионами. Самые популярные направления: из Киева в Киевскую область (494 компании), в Днепропетровскую область (379), а также в обратном направлении — из Киевской области в столицу (378). Кроме того, 358 компаний переехали из Киева в Харьковскую область, а 336 — из Днепропетровской области в Киев.

Харьковская область в 2025 году стала лидером по положительному балансу релокаций: в регион прибыло на 374 компании больше, чем уехало. Похожая тенденция наблюдается в Запорожской (+276), Львовской (+161), Закарпатской (+83) и Киевской (+77) областях. Зато в Киеве зафиксирован отрицательный баланс: из столицы уехало на 657 компаний больше, чем прибыло. Среди других регионов с отрицательным балансом — Днепропетровская (-102), Донецкая (-97), Волынская (-83) и Полтавская (-62) области.

Киев стал главным регионом-донором, откуда уехало 2 909 компаний, что составляет 36% от общего количества релокаций. Также значительное количество бизнесов покинуло Днепропетровскую (824), Киевскую (770), Одесскую (507) и Львовскую (451) области. В то же время столица остается основным пунктом назначения: 2 252 компании выбрали Киев для нового юридического адреса. За ним следуют Киевская (847), Харьковская (742), Днепропетровская (722) и Львовская (613) области.

Среди компаний, входящих в Индекс Опендатабота 2025 года, три также изменили свой юридический адрес. В частности, ресторанно-гостиничная компания ОПЕРКОМ с доходом 1,4 млрд грн за прошлый год переехала из Киева в Запорожскую область и находится в процессе оформления банкротства. Медицинская лаборатория Эскулаб с доходом 942,4 млн грн в феврале вернулась во Львовскую область после короткого пребывания в столице. Страховая компания АСКО ДС с доходом 83,9 млн грн в августе переместилась из Донецкой области в Киев.

