У Держгеокадастрі представили нового очільника — Дмитра Макаренка

У середу, 17 вересня, заступник Міністра економіки, довкілля і сільського господарства Денис Башлик зустрівся з колективом Державної служби України з питань геодезії, картографії і кадастру. Під час зустрічі було офіційно представлено нового голову Держгеокадастру Дмитра Макаренка.

«Ефективна реалізація державної політики в сфері земельних відносин, держконтролю за використанням та охороною земель тощо надзвичайно важлива з огляду на завдання, що стоять перед Урядом. У фокусі — дерегуляція та цифровізація, удосконалення чи створення нових зручних цифрових інструментів, для бізнесу та громадян. Ключовим є також завдання з адаптації нормативного поля, стандартів та регламентів в контексті євроінтеграції. Сподіваємося на плідну співпрацю з цих та інших важливих напрямків і вагомі результати цієї роботи», — зазначив Денис Башлик.

Новопризначений очільник Держгеокадастру подякував Уряду, профільному міністерству та команді Держгеокадастру за довіру.

Макаренко підкреслив, що служба і надалі працюватиме над реалізацією стратегічних реформ та впровадженням євроінтеграційних процесів.

Нагадаємо, Дмитра Макаренка було призначено Головою Держгеокадастру рішенням Кабінету Міністрів 15 вересня.

