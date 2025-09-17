Практика судов
  1. В Украине

В Госгеокадастре представили нового главу — Дмитрия Макаренко

16:44, 17 сентября 2025
Дмитрий Макаренко заявил, что подчеркнул, что Госгеокадастр будет последовательно реализовывать стратегические реформы, а также внедрять евроинтеграционные процессы.
В Госгеокадастре представили нового главу — Дмитрия Макаренко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 17 сентября, заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык встретился с коллективом Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру. Во время встречи был официально представлен новый глава Госгеокадастра Дмитрий Макаренко.

«Эффективная реализация государственной политики в сфере земельных отношений, госконтроля за использованием и охраной земель и т.д. чрезвычайно важна, учитывая задачи, стоящие перед Правительством. В фокусе – дерегуляция и цифровизация, усовершенствование или создание новых удобных цифровых инструментов для бизнеса и граждан. Ключевой также задача по адаптации нормативного поля, стандартов и регламентов в контексте евроинтеграции. Надеемся на плодотворное сотрудничество по этим и другим важным направлениям и весомым результатам этой работы», — отметил Денис Башлик.

Новоназначенный глава Госгеокадастра поблагодарил Правительство, профильное министерство и команду Госгеокадастра за доверие.

Макаренко подчеркнул, что служба и дальше будет работать над реализацией стратегических реформ и внедрением евроинтеграционных процессов.

Напомним, Дмитрий Макаренко был назначен Председателем Госгеокадастра решением Кабинета Министров 15 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

США сделали первый взнос $75 млн на выполнение соглашения с Украиной о полезных ископаемых

По словам Юлии Свириденко, США сделали первый взнос в Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления в размере $75 млн, и Украина удвоит этот взнос.

Депутаты на встрече фракции «Слуга народа» с Президентом задавали вопросы об ограничении зарплат в госсекторе, «пожизненных ПЭПах» и обеспечении жильем ВПЛ

По словам депутатов, большая часть вопросов к Президенту касалась не деятельности Офиса Президента, а работы правительства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді