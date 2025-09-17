В Госгеокадастре представили нового главу — Дмитрия Макаренко

Дмитрий Макаренко заявил, что подчеркнул, что Госгеокадастр будет последовательно реализовывать стратегические реформы, а также внедрять евроинтеграционные процессы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 17 сентября, заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Денис Башлык встретился с коллективом Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру. Во время встречи был официально представлен новый глава Госгеокадастра Дмитрий Макаренко.

«Эффективная реализация государственной политики в сфере земельных отношений, госконтроля за использованием и охраной земель и т.д. чрезвычайно важна, учитывая задачи, стоящие перед Правительством. В фокусе – дерегуляция и цифровизация, усовершенствование или создание новых удобных цифровых инструментов для бизнеса и граждан. Ключевой также задача по адаптации нормативного поля, стандартов и регламентов в контексте евроинтеграции. Надеемся на плодотворное сотрудничество по этим и другим важным направлениям и весомым результатам этой работы», — отметил Денис Башлик.

Новоназначенный глава Госгеокадастра поблагодарил Правительство, профильное министерство и команду Госгеокадастра за доверие.

Макаренко подчеркнул, что служба и дальше будет работать над реализацией стратегических реформ и внедрением евроинтеграционных процессов.

Напомним, Дмитрий Макаренко был назначен Председателем Госгеокадастра решением Кабинета Министров 15 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.