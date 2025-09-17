Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Польща депортує українця, який разом з білорускою запустив дрон над урядовим кварталом

16:57, 17 вересня 2025
Також українцю заборонять в’їзд у Шенгенську зону на 5 років.
Польща депортує українця, який разом з білорускою запустив дрон над урядовим кварталом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща депортує 21-річного громадянина України, який запускав дрон над урядовими будівлями. Йому також заборонять в’їзд до Шенгенської зони строком на п’ять років. Про це передає Polsat News.

21-річний українець, який легально проживав у Польщі вісім років, та 17-річна білоруска керували дроном у зоні з обмеженим доступом. Безпілотник фіксував територію довкола палацу Бельведер — офіційної резиденції президента Польщі та інших урядових споруд, де польське законодавство забороняє польоти дронів.

Інцидент швидко помітили співробітники Служби державної охорони, які нейтралізували дрон і затримали пару в сусідньому парку.

 

Зрештою, було підтверджено, що оператором дрона був українець, а білоруска лише супроводжувала його. Дрон було вилучено як доказ. Польські равоохоронні органи, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, почали розслідувати записи та наміри злочинців. Жодних доказів шпигунства чи замовлення від іноземних розвідок знайдено не було.

Тим не менш, українець не уникне покарання. Його звинуватили у порушенні правил повітряного руху, що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Він добровільно визнав себе винним і сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.

Його передали Прикордонній службі з проханням про депортацію. 17-річну білоруску допитали і відпустили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді