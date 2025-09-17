Польща депортує українця, який разом з білорускою запустив дрон над урядовим кварталом

Також українцю заборонять в’їзд у Шенгенську зону на 5 років.

Польща депортує 21-річного громадянина України, який запускав дрон над урядовими будівлями. Йому також заборонять в’їзд до Шенгенської зони строком на п’ять років. Про це передає Polsat News.

21-річний українець, який легально проживав у Польщі вісім років, та 17-річна білоруска керували дроном у зоні з обмеженим доступом. Безпілотник фіксував територію довкола палацу Бельведер — офіційної резиденції президента Польщі та інших урядових споруд, де польське законодавство забороняє польоти дронів.

Інцидент швидко помітили співробітники Служби державної охорони, які нейтралізували дрон і затримали пару в сусідньому парку.

Зрештою, було підтверджено, що оператором дрона був українець, а білоруска лише супроводжувала його. Дрон було вилучено як доказ. Польські равоохоронні органи, включаючи Агентство внутрішньої безпеки, почали розслідувати записи та наміри злочинців. Жодних доказів шпигунства чи замовлення від іноземних розвідок знайдено не було.

Тим не менш, українець не уникне покарання. Його звинуватили у порушенні правил повітряного руху, що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі. Він добровільно визнав себе винним і сплатив штраф у розмірі 4000 злотих.

Його передали Прикордонній службі з проханням про депортацію. 17-річну білоруску допитали і відпустили.

