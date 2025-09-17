Практика судов
Польша депортирует украинца, который вместе с белоруской запустил дрон над правительственным кварталом

16:57, 17 сентября 2025
Также украинцу запретят въезд в Шенгенскую зону на 5 лет.
Польша депортирует украинца, который вместе с белоруской запустил дрон над правительственным кварталом
Польша депортирует 21-летнего гражданина Украины, который запускал дрон над правительственными зданиями. Ему также запретят въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет. Об этом сообщает Polsat News.

21-летний украинец, который легально проживал в Польше восемь лет, и 17-летняя белоруска управляли дроном в зоне с ограниченным доступом. Беспилотник снимал территорию вокруг дворца Бельведер — официальной резиденции президента Польши — и других правительственных объектов, где польское законодательство запрещает полёты дронов.

Инцидент оперативно зафиксировали сотрудники Государственной службы охраны, которые нейтрализовали дрон и задержали пару в соседнем парке.

Впоследствии было подтверждено, что оператором дрона был украинец, а белоруска лишь сопровождала его. Дрон изъяли в качестве доказательства. Польские правоохранительные органы, включая Агентство внутренней безопасности, начали расследование видеозаписей и намерений нарушителей. Никаких доказательств шпионажа или работы по заказу иностранных спецслужб обнаружено не было.

Тем не менее, украинец не избежит наказания. Его обвинили в нарушении правил воздушного движения, что предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Он добровольно признал вину и уплатил штраф в размере 4000 злотых.

Его передали Пограничной службе с ходатайством о депортации. 17-летнюю белоруску допросили и отпустили.

Польша

