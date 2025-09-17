Уряд оновив порядок конкурсу з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної допомоги

До Порядку проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, внесли зміни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів 17 вересня вніс зміни до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Передбачено, що до участі у конкурсі допускаються адвокати, щодо яких протягом останніх трьох років не приймалось рішення про виключення з Реєстру адвокатів відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу III Порядку ведення Координаційним центром Реєстру адвокатів.

Нагадаємо, відповідно до пункту 1 частини першої статті 27 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» (далі – Закон), конкурси з відбору адвокатів проводяться у відповідності до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правничої допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1362 (із змінами) (далі - Порядок і умови проведення конкурсу).

Відповідно до Порядку та умов проведення конкурсу, конкурс проводиться комісіями, що утворюються регіональними/міжрегіональними центрами з надання безоплатної правничої допомоги (далі - комісії).

Комісія утворюється на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій оголошено конкурс, у складі не менш як семи та не більш як дев'яти осіб. Персональний склад комісії затверджується відповідним регіональним/міжрегіональним центром з надання безоплатної правничої допомоги (далі - центр). Головою комісії визначається посадова особа центру, секретарем - інший працівник зазначеного центру, який має право голосу.

Склад комісії формується, зокрема, з представників адвокатури, центрів з надання безоплатної правничої допомоги, а також суддів, представників громадських об'єднань та юридичних вищих навчальних закладів (за їх згодою).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.