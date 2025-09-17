Практика судов
  1. В Украине

Правительство обновило порядок конкурса по отбору адвокатов для предоставления бесплатной вторичной помощи

19:40, 17 сентября 2025
В Порядок проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, внесены изменения.
Кабинет Министров 17 сентября внес изменения в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Предусмотрено, что к участию в конкурсе допускаются адвокаты, в отношении которых в течение последних трех лет не принималось решение об исключении из Реестра адвокатов в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 раздела III Порядка ведения Координационным центром Реестра адвокатов.

Напомним, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 27 Закона Украины «О бесплатной правовой помощи» (далее – Закон), конкурсы по отбору адвокатов проводятся в соответствии с Порядком и условиями проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 28 декабря 2011 года №1362 (с изменениями) (далее – Порядок и условия проведения конкурса).

В соответствии с Порядком и условиями проведения конкурса, конкурс проводится комиссиями, которые образуются региональными/межрегиональными центрами по предоставлению бесплатной правовой помощи (далее – комиссии).

Комиссия образуется на территории административно-территориальной единицы, в которой объявлен конкурс, в составе не менее семи и не более девяти человек. Персональный состав комиссии утверждается соответствующим региональным/межрегиональным центром по предоставлению бесплатной правовой помощи (далее – центр). Председателем комиссии определяется должностное лицо центра, секретарем — другой работник указанного центра, который имеет право голоса.

Состав комиссии формируется, в частности, из представителей адвокатуры, центров по предоставлению бесплатной правовой помощи, а также судей, представителей общественных объединений и юридических высших учебных заведений (с их согласия).

Кабинет Министров Украины

