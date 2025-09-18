Практика судів
На Закарпатті затримали двох чоловіків, які за $25 тисяч переправляли ухилянтів до Румунії

19:38, 18 вересня 2025
Зловмисники організували канал незаконного перетину кордону, за який брали від 10 до 25 тисяч доларів з клієнта.

На Закарпатті викрили схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. Про це повідомляє поліція області.

За даними слідства, до організації каналу були причетні 41-річний киянин та 43-річний житель Полтавської області. Вони брали з клієнтів від 10 до 25 тисяч доларів за «послугу» та надавали інструкції щодо безпечного пересування прикордонними районами, радили, як оминати блокпости правоохоронців.

16 вересня зловмисники зустріли п’ятьох чоловіків із різних регіонів України у селищі Дубове Тячівського району, після чого доправили їх на Рахівщину. Звідти ухилянти самостійно вирушили в бік кордону з Румунією. На пів шляху їх зупинили правоохоронці, одночасно затримавши й організаторів, які стежили за маршрутом.

Під час обшуків поліцейські вилучили два автомобілі — Volkswagen Caddy та Volkswagen Golf, два мотоцикли Kovi, 7 600 доларів та вісім мобільних телефонів.

Організатора та його спільника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм слідчі інкримінували ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

Відносно військовозобов’язаних прикордонники склали адмінматеріали за спробу незаконного перетинання державного кордону України та помістили останніх до пункту тимчасового тримання.

У справі триває досудове розслідування. 

Національна поліція поліція хабар гроші Закарпаття мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

