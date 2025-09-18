Практика судов
На Закарпатье задержаны двое мужчин, которые за $25 тысяч переправляли уклонистов в Румынию

19:38, 18 сентября 2025
Злоумышленники организовали канал незаконного пересечения границы, за который брали от 10 до 25 тысяч долларов с клиента.
На Закарпатье задержаны двое мужчин, которые за $25 тысяч переправляли уклонистов в Румынию
В Закарпатской области раскрыли схему переправки военнообязанных мужчин в Румынию. Об этом сообщает полиция региона.

Согласно данным следствия, к организации канала были причастны 41-летний киевлянин и 43-летний житель Полтавской области. Они брали с клиентов от 10 до 25 тысяч долларов за «услугу» и давали инструкции по безопасному передвижению приграничными районами, советовали, как обходить блокпосты правоохранителей.

16 сентября злоумышленники встретили пятерых мужчин из разных регионов Украины в поселке Дубовое Тячевского района, после чего доставили их в Раховский район. Оттуда уклонисты самостоятельно направились в сторону границы с Румынией. На полпути их остановили правоохранители, одновременно задержав и организаторов, которые следили за маршрутом.

Во время обысков полицейские изъяли два автомобиля — Volkswagen Caddy и Volkswagen Golf, два мотоцикла Kovi, 7 600 долларов и восемь мобильных телефонов.

Организатора и его сообщника поместили в изолятор временного содержания. Следователи инкриминировали им ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную из корыстных побуждений.

В отношении военнообязанных пограничники составили админматериалы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и поместили их в пункт временного содержания.

По делу продолжается досудебное расследование.

