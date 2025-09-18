Практика судів
  1. В Україні

Одна суддя підтвердила відповідність займаній посаді — ВККС

20:32, 18 вересня 2025
У Комісії зазначили, що стосовно іншого судді кваліфікаційне оцінювання припинено.
Одна суддя підтвердила відповідність займаній посаді — ВККС
Під час засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих судів займаній посаді.

За результатами засідання 17 вересня Комісією ухвалено такі рішення:

Музика Олена Василівна - Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Черненко Володимир Олександрович - Городищенський районний суд Черкаської області - припинено кваліфікаційне оцінювання судді на відповідність займаній посаді.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити  суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Також ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів.

суддя ВККС

