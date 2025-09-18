Одна суддя підтвердила відповідність займаній посаді — ВККС

У Комісії зазначили, що стосовно іншого судді кваліфікаційне оцінювання припинено.

Під час засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих судів займаній посаді.

За результатами засідання 17 вересня Комісією ухвалено такі рішення:

Музика Олена Василівна - Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення на посаду судді

Черненко Володимир Олександрович - Городищенський районний суд Черкаської області - припинено кваліфікаційне оцінювання судді на відповідність займаній посаді.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Також ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів.

