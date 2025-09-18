Одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности — ВККС

В Комиссии отметили, что в отношении другого судьи квалификационное оценивание прекращено.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время заседания Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе был рассмотрен вопрос о соответствии судей местных судов занимаемой должности.

По результатам заседания 17 сентября Комиссией приняты такие решения:

Музыка Елена Васильевна — Новоукраинский районный суд Кировоградской области — соответствует занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.

Черненко Владимир Александрович — Городищенский районный суд Черкасской области — прекращено квалификационное оценивание судьи на соответствие занимаемой должности.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.