Одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности — ВККС

20:32, 18 сентября 2025
В Комиссии отметили, что в отношении другого судьи квалификационное оценивание прекращено.
Одна судья подтвердила соответствие занимаемой должности — ВККС
Во время заседания Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе был рассмотрен вопрос о соответствии судей местных судов занимаемой должности.

По результатам заседания 17 сентября Комиссией приняты такие решения:

Музыка Елена Васильевна — Новоукраинский районный суд Кировоградской области — соответствует занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении на должность судьи.

Черненко Владимир Александрович — Городищенский районный суд Черкасской области — прекращено квалификационное оценивание судьи на соответствие занимаемой должности.

Ранее ВККС рекомендовала командировать судьей в Киево-Святошинский райсуд Киевской области и Смелянский горрайонный суд Черкасской области.

Также ВККС рекомендует откомандировать 9 судей в другие суды.

