У Києві через нічну атаку перебої з оплатою у швидкісному трамваї та фунікулері — що слід знати

Нічна атака дронами на Київ призвела до пошкодження інфраструктури та перебоїв у роботі систем оплати в міському транспорті.

В ніч на 19 вересня у Києві уламки збитого дрона пошкодили транспортну інфраструктуру. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, уламки впали, зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Тут пошкоджено тролейбусну мережу. Попередньо - без постраждалих.

У КМДА додали, що через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера.

Так, у зв'язку нічною ворожою атакою у ніч проти 19 вересня сталося пошкодження каналу підключення до оператора телекомунікаційної мережі, що надає послуги КП «Київпастранс». Тому офіційний сайт підприємства тимчасово не працює.

Якщо не працює оплата чи валідація на турнікетах, пасажирам рекомендується здійснювати валідацію проїзного квитка в салоні трамваїв.

Фахівці підприємства та оператора телекомунікаційної мережі працюють над оперативним відновленням стабільної роботи сервісів.

