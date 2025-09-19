В Киеве из-за ночной атаки перебои с оплатой в скоростном трамвае и фуникулере — что нужно знать

Ночная атака дронами на Киев привела к повреждению инфраструктуры и перебоям в работе систем оплаты в городском транспорте.

В ночь на 19 сентября в Киеве обломки сбитого дрона повредили транспортную инфраструктуру. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, обломки упали, в частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Здесь повреждена троллейбусная сеть. Предварительно — без пострадавших.

В КГГА добавили, что из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулёра.

Так, в результате ночной вражеской атаки в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает КП «Киевпастранс». Поэтому официальный сайт предприятия временно не работает.

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.

