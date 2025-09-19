Практика судов
  1. В Украине

В Киеве из-за ночной атаки перебои с оплатой в скоростном трамвае и фуникулере — что нужно знать

08:14, 19 сентября 2025
Ночная атака дронами на Киев привела к повреждению инфраструктуры и перебоям в работе систем оплаты в городском транспорте.
В Киеве из-за ночной атаки перебои с оплатой в скоростном трамвае и фуникулере — что нужно знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 19 сентября в Киеве обломки сбитого дрона повредили транспортную инфраструктуру. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, обломки упали, в частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Здесь повреждена троллейбусная сеть. Предварительно — без пострадавших.

В КГГА добавили, что из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулёра.

Так, в результате ночной вражеской атаки в ночь на 19 сентября произошло повреждение канала подключения к оператору телекоммуникационной сети, который обслуживает КП «Киевпастранс». Поэтому официальный сайт предприятия временно не работает.

Если не работает оплата или валидация на турникетах, пассажирам рекомендуется осуществлять валидацию проездного билета в салоне трамваев.

Специалисты предприятия и оператора телекоммуникационной сети работают над оперативным восстановлением стабильной работы сервисов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев шахеды обстрел дрон

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Смогут ли граждане требовать удаления персональных данных из системы соцсферы и узнать об операциях с их данными – о чем говорится в принятом законе

Исходя из формулировок закона, запрашивать о манипуляциях с персональными данными сможет орган по вопросам защиты персональных данных, а не владелец этих данных.

Кабмин исключил из плана реформы органов правопорядка пункт об образовании «внешнего независимого органа», ответственного за дисциплинарные процедуры

Исключенный пункт плана реформы предусматривал подачу законопроекта об образовании внешнего независимого органа, ответственного за дисциплинарные процедуры и рассмотрение жалоб на вмешательство в деятельность работников органов правопорядка.

Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду