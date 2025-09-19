У Шевченківському районі Києва знайшли нерозірваний російський дрон

В Шевченківському районі столиці було знайдено нерозірваний БПЛА, на місці працюють фахівці.

Ілюстративне фото, джерело - defence-ua.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Шевченківському районі Києва виявлено нерозірваний ворожий дрон. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, на місці працюють фахівці.

Додамо, що в ніч на 19 вересня у Києві уламки збитого дрона пошкодили транспортну інфраструктуру. Уламки впали, зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Тут пошкоджено тролейбусну мережу. Попередньо - без постраждалих.

У КМДА додали, що через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.