У Шевченківському районі Києва знайшли нерозірваний російський дрон

09:03, 19 вересня 2025
В Шевченківському районі столиці було знайдено нерозірваний БПЛА, на місці працюють фахівці.
У Шевченківському районі Києва знайшли нерозірваний російський дрон
Ілюстративне фото, джерело - defence-ua.com
У Шевченківському районі Києва виявлено нерозірваний ворожий дрон. Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, на місці працюють фахівці.

Додамо, що в ніч на 19 вересня у Києві уламки збитого дрона пошкодили транспортну інфраструктуру. Уламки впали, зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Тут пошкоджено тролейбусну мережу. Попередньо - без постраждалих.

У КМДА додали, що через нічний обстріл можливі перебої з оплатою карткою та валідацією квитків на турнікетах станцій швидкісного трамвая та фунікулера.

