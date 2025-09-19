Шевченковском районе Киева нашли неразорвавшийся российский дрон

В Шевченковском районе столицы был найден неразорванный БПЛА, на месте работают специалисты.

Иллюстративные фото, источник - defence-ua.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шевченковском районе Киева обнаружен неразорвавшийся вражеский дрон. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

По его словам, на месте работают специалисты.

Добавим, что в ночь на 19 сентября в Киеве обломки сбитого дрона повредили транспортную инфраструктуру. Обломки упали, в частности, на проезжую часть в Шевченковском районе. Здесь повреждена троллейбусная сеть. Предварительно — без пострадавших.

В КГГА добавили, что из-за ночного обстрела возможны перебои с оплатой картой и валидацией билетов на турникетах станций скоростного трамвая и фуникулера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.