ДПСУ відкрила набір у підрозділи дронів – як долучитися

ДПСУ долучилася до проекту «Контракт 18-24: Дрони».

ДПСУ повідомила про старт набору до проекту «Контракт 18-24: Дрони», запрошуючи молодих українців приєднатися до підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. До участі запрошують підрозділи «ФЕНІКС», «ПРАЙМ», «ФУРІЯ», «СТРІКС», «АКВІЛА», «ХИМЕРА» та «КАРАЮЧА ТІНЬ», які шукають кандидатів на бойові посади.

Для участі в проекті необхідно відповідати двом основним вимогам: бути громадянином України та мати вік від 18 до 24 років. Учасникам пропонують контракт терміном на 2 роки, який включає тримісячну посилену підготовку. Грошове забезпечення сягає до 120 тисяч гривень на місяць, а також передбачені додаткові виплати за виконання бойових завдань. Крім того, учасники отримають винагороду в розмірі 1 мільйона гривень: 200 тисяч одразу та 800 тисяч частинами протягом служби.

Після завершення контракту учасники матимуть низку пільг: звільнення від призову на один рік, можливість навчання за державною квотою, доступ до іпотечної програми «єОселя» з нульовою ставкою, право на виїзд за кордон, а також безкоштовне медичне забезпечення та соціальний пакет.

Для подачі заявки кандидати можуть звернутися до рекрутингових підрозділів ДПСУ, подавши анкету в паперовій або електронній формі. Також заявку можна заповнити онлайн через сайт 18-24.dpsu.gov.ua або за допомогою додатку «Резерв+».

