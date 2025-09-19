ГПСУ открыла набор в подразделения дронов – как присоединиться

ГПСУ присоединилась к проекту «Контракт 18-24: Дроны».

ГПСУ сообщила о старте набора в проект «Контракт 18-24: Дроны», приглашая молодых украинцев присоединиться к подразделениям беспилотных авиационных комплексов. К участию приглашают подразделения «ФЕНИКС», «ПРАЙМ», «ФУРИЯ», «СТРИКС», «АКВИЛА», «ХИМЕРА» и «КАРАЮЩАЯ ТЕНЬ», которые ищут кандидатов на боевые должности.

Для участия в проекте необходимо соответствовать двум основным требованиям: быть гражданином Украины и иметь возраст от 18 до 24 лет. Участникам предлагают контракт сроком на 2 года, который включает трехмесячную усиленную подготовку. Денежное довольствие достигает 120 тысяч гривен в месяц, а также предусмотрены дополнительные выплаты за выполнение боевых задач. Кроме того, участники получат вознаграждение в размере 1 миллиона гривен: 200 тысяч сразу и 800 тысяч частями в течение службы.

По завершении контракта участники будут иметь ряд льгот: освобождение от призыва на один год, возможность обучения по государственной квоте, доступ к ипотечной программе «єОселя» с нулевой ставкой, право на выезд за границу, а также бесплатное медицинское обеспечение и социальный пакет.

Для подачи заявки кандидаты могут обратиться в рекрутинговые подразделения ГПСУ, подав анкету в бумажной или электронной форме. Также заявку можно заполнить онлайн через сайт 18-24.dpsu.gov.ua или с помощью приложения «Резерв+».

