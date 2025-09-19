Практика судів
  1. В Україні

Проігнорував бойову повістку — у Харкові судили чоловіку за ухилення від мобілізації

16:44, 19 вересня 2025
Чоловік заявив, що відмовився від мобілізації з релігійних міркувань.
Проігнорував бойову повістку — у Харкові судили чоловіку за ухилення від мобілізації
ілюстративне фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У січні 2023 року мешканець Харкова добровільно пройшов медичне обстеження у військово-лікарській комісії при Немишлянському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За результатами медичного огляду чоловіка визнали здоровим і придатним до проходження військової служби.

Після цього йому було вручено бойову повістку, однак підписувати документ він відмовився. З цього приводу представником військкомату був складений відповідний акт фіксації відмови. У визначену дату та час чоловік до ТЦК не з’явився.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що ухиляється від мобілізації з міркувань релігійного характеру, та заперечив факт отримання повістки.

Незважаючи на ці пояснення, Немишлянський районний суд міста Харкова визнав чоловіка винним та ув’язнив. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

суд Харків повістка судова практика вирок ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду