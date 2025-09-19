Проігнорував бойову повістку — у Харкові судили чоловіку за ухилення від мобілізації

Чоловік заявив, що відмовився від мобілізації з релігійних міркувань.

У Харкові суд визнав винним чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

У січні 2023 року мешканець Харкова добровільно пройшов медичне обстеження у військово-лікарській комісії при Немишлянському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За результатами медичного огляду чоловіка визнали здоровим і придатним до проходження військової служби.

Після цього йому було вручено бойову повістку, однак підписувати документ він відмовився. З цього приводу представником військкомату був складений відповідний акт фіксації відмови. У визначену дату та час чоловік до ТЦК не з’явився.

Під час розгляду справи в суді обвинувачений своєї вини не визнав. Він заявив, що ухиляється від мобілізації з міркувань релігійного характеру, та заперечив факт отримання повістки.

Незважаючи на ці пояснення, Немишлянський районний суд міста Харкова визнав чоловіка винним та ув’язнив. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

