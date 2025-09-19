Проигнорировал боевую повестку — в Харькове судили мужчину за уклонение от мобилизации

Мужчина заявил, что отказался от мобилизации по религиозным соображениям.

В Харькове суд признал виновным мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В январе 2023 года житель Харькова добровольно прошел медицинское обследование в военно-врачебной комиссии при Немышлянском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По результатам медицинского осмотра мужчину сочли здоровым и пригодным к прохождению военной службы.

После этого ему была вручена боевая повестка, однако подписывать документ он отказался. На этот счет представителем военкомата был составлен соответствующий акт фиксации отказа. В определенную дату и время мужчина в ТЦК не явился.

При рассмотрении дела в суде обвиняемый своей вины не признал. Он заявил, что уклоняется от мобилизации по соображениям религиозного характера и отрицает факт получения повестки.

Несмотря на эти объяснения, Немышлянский районный суд города Харькова признал мужчину виновным и назначил тюремное наказание. В настоящее время продолжается срок на апелляционное обжалование.

