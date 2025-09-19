Практика судів
На Рівненщині винуватцю смертельної ДТП призначили покарання у вигляді виправних робіт — прокурори оскаржать вирок

21:19, 19 вересня 2025
Нетверезий водій виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з мотоциклом.
У Рівненській області суд визнав водія винним у порушенні ПДР під впливом алкоголю, що спричинило загибель людини. Про це повідомили у прокуратурі. 

Мова про ДТП, яка сталась вночі у липні 2022 року на Березнівщині. На той час 49-річний житель Березнівської громади, головний лісничий приватного кооперативу, керуючи напідпитку автомобілем «Hyundai Santa FE» у селі Орлівка виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з мотоциклом «Viper 150».

У результаті аварії 18-річний водій мотоциклу загинув на місці.

Як зазначають в прокуратурі, експерти знайшли алкоголь у крові обох учасників ДТП: в потерпілого мотоцикліста — 1,67 проміле, а у водія позашляховика — 2,20 проміле.

Прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у вигляді 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Відповідно до судового рішення чоловіка визнано винним, але взято до уваги його інвалідність і засуджено до 2 років виправних робіт з відрахуванням 20% від суми заробітку в дохід держави, та з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Крім того, обвинувачений відшкодував батькам загиблого юнака 800 000 гривень.

В обласній прокуратурі додають, що прокуратура готує апеляційну скаргу, оскільки не погоджується із таким вироком, вважаючи його надто м’яким та таким, що не відповідає тяжкості вчиненого злочину.

ДТП

