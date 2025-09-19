Практика судов
  1. В Украине

В Ровенской области виновнику смертельного ДТП назначили наказание в виде исправительных работ — прокуроры обжалуют приговор

21:19, 19 сентября 2025
Нетрезвый водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с мотоциклом.
В Ровенской области виновнику смертельного ДТП назначили наказание в виде исправительных работ — прокуроры обжалуют приговор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области суд признал водителя виновным в нарушении ПДД под влиянием алкоголя, что повлекло за собой гибель человека. Об этом сообщили в прокуратуре.

Речь о ДТП произошло ночью в июле 2022 года на Березновщине. К тому времени 49-летний житель Березновской общины, главный лесничий частного кооператива, управляя под хмельком автомобилем «Hyundai Santa FE» в селе Орловка выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с мотоциклом «Viper 150».

В результате аварии 18-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Как отмечают в прокуратуре, эксперты обнаружили алкоголь в крови обоих участников ДТП: у пострадавшего мотоциклиста — 1,67 промилле, а у водителя внедорожника — 2,20 промилле.

Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 5 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

В соответствии с судебным решением мужчина признан виновным, но принят во внимание его инвалидность и приговорен к 2 годам исправительных работ за вычетом 20% от суммы заработка в доход государства, и с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Кроме того, обвиняемый возместил родителям погибшего юноши 800 000 гривен.

В областной прокуратуре добавляют, что прокуратура готовит апелляционную жалобу, поскольку не соглашается с таким приговором, считая его слишком мягким и не соответствующим тяжести совершенного преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Общая сумма исковых требований иностранных субъектов к государству Украина составляет не менее 600 млрд грн — Минфин

Минфин назвал фискальным риском иски против Украины в зарубежных юрисдикционных органах.

В НАПК решили проиллюстрировать котиками разницу между лоббистами и коррупционерами

Агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркнуло, что лоббирование — это не «легализованная коррупция», а «общественно полезная деятельность».

КДКП утвердила график сдачи практического задания для кандидатов на должность прокурора окружной прокуратуры

К третьему этапу отбора допущен 701 кандидат.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Копирование информации из Наследственного реестра и Реестра доверенностей в тестовую среду системы е-нотариата содержит признаки нарушения нотариальной тайны, — НПУ

В Нотариальной палате также обратили внимание, что на лиц, привлеченных к тестированию е-нотариата, не распространяется обязанность соблюдения нотариальной тайны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду