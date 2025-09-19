В Ровенской области виновнику смертельного ДТП назначили наказание в виде исправительных работ — прокуроры обжалуют приговор

Нетрезвый водитель выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с мотоциклом.

В Ровенской области суд признал водителя виновным в нарушении ПДД под влиянием алкоголя, что повлекло за собой гибель человека. Об этом сообщили в прокуратуре.

Речь о ДТП произошло ночью в июле 2022 года на Березновщине. К тому времени 49-летний житель Березновской общины, главный лесничий частного кооператива, управляя под хмельком автомобилем «Hyundai Santa FE» в селе Орловка выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с мотоциклом «Viper 150».

В результате аварии 18-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Как отмечают в прокуратуре, эксперты обнаружили алкоголь в крови обоих участников ДТП: у пострадавшего мотоциклиста — 1,67 промилле, а у водителя внедорожника — 2,20 промилле.

Прокурор просил назначить обвиняемому наказание в виде 5 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

В соответствии с судебным решением мужчина признан виновным, но принят во внимание его инвалидность и приговорен к 2 годам исправительных работ за вычетом 20% от суммы заработка в доход государства, и с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Кроме того, обвиняемый возместил родителям погибшего юноши 800 000 гривен.

В областной прокуратуре добавляют, что прокуратура готовит апелляционную жалобу, поскольку не соглашается с таким приговором, считая его слишком мягким и не соответствующим тяжести совершенного преступления.

