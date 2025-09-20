Від початку роботи Офісів податкових консультантів майже 2500 осіб отримали консультації – ДПС

Податкова служба відкрила 20 офісів консультацій.

З 8 вересня в 20 регіонах України запрацювали Офіси податкових консультантів, які вже надали підтримку майже 2500 громадянам і представникам бізнесу.

«Запит на якісну податкову підтримку та доступні, зрозумілі консультації чималий. Бізнесу та громадянам дуже часто вкрай важко самостійно розібратися в усіх нюансах податкових питань та ухвалити рішення як діяти правильно. Але ми завжди готові прийти на допомогу», – зазначила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Офіси надають консультації з широкого спектра питань, зокрема:

оподаткування фізичних та юридичних осіб;

електронні сервіси та подання звітності;

вирішення податкових спорів;

проведення податкового аудиту;

фактичні перевірки та законодавство щодо касових апаратів (РРО/ПРРО);

контроль за обігом підакцизних товарів;

зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування;

погашення податкового боргу та заборгованості з єдиного соціального внеску;

надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

трансфертне ціноутворення;

адміністрування акцизного податку.

