С начала работы офисов налоговых консультантов почти 2500 человек получили консультации – ГНС

Налоговая служба открыла 20 офисов консультаций.

С 8 сентября в 20 регионах Украины заработали офисы налоговых консультантов, которые уже оказали поддержку почти 2500 гражданам и представителям бизнеса.

«Спрос на качественную налоговую поддержку и доступные, понятные консультации немалый. Бизнесу и гражданам очень часто крайне трудно самостоятельно разобраться во всех нюансах налоговых вопросов и принять решение, как действовать правильно. Но мы всегда готовы прийти на помощь», – отметила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Офисы предоставляют консультации по широкому спектру вопросов, в частности:

налогообложение физических и юридических лиц;

электронные сервисы и подача отчетности;

разрешение налоговых споров;

проведение налогового аудита;

фактические проверки и законодательство о кассовых аппаратах (РРО/ПРРО);

контроль за оборотом подакцизных товаров;

приостановление регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки;

погашение налогового долга и задолженности по единому социальному взносу;

предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг;

трансфертное ценообразование;

администрирование акцизного налога.

