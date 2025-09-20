С начала работы офисов налоговых консультантов почти 2500 человек получили консультации – ГНС

С 8 сентября в 20 регионах Украины заработали офисы налоговых консультантов, которые уже оказали поддержку почти 2500 гражданам и представителям бизнеса.
«Спрос на качественную налоговую поддержку и доступные, понятные консультации немалый. Бизнесу и гражданам очень часто крайне трудно самостоятельно разобраться во всех нюансах налоговых вопросов и принять решение, как действовать правильно. Но мы всегда готовы прийти на помощь», – отметила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.
Офисы предоставляют консультации по широкому спектру вопросов, в частности:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.