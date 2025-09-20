Практика судів
Кожен четвертий українець застосовує ШІ регулярно — найчастіше для навчання та роботи

16:49, 20 вересня 2025
Найбільш впізнаваним штучним інтелектом серед українців став ChatGPT, далі йдуть Gemini та Copilot.
Кожен четвертий українець застосовує ШІ регулярно — найчастіше для навчання та роботи
Близько 60% українців вже активно користуються штучним інтелектом, а кожен четвертий робить це регулярно. Про це свідчать результати масштабного опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 6 тисяч респондентів.

Які інструменти ШІ знають українці

Найбільш впізнаваним штучним інтелектом серед українців став ChatGPT — про нього чули 85% опитаних. Далі йдуть Google Gemini (64%) та Microsoft Copilot (20%). Значно менше відомі Midjourney (11%), Claude (8%), DALL-E (7%) та Perplexity AI (5%).

Скільки українців користуються ШІ

  • 25% користуються ШІ регулярно;
  • 33% застосовують іноді;
  • 21% ніколи не пробували;
  • 12% зізналися, що не знають, що таке штучний інтелект.

Загалом 58% українців залучають ШІ у повсякденному житті.

Що зупиняє українців від ШІ

Серед тих, хто не користується, головними причинами є:

  • побоювання за безпеку та конфіденційність даних — 31%;
  • малокорисні результати — 30%;
  • недовіра до інформації — 29%;
  • складність у використанні — 11%.

А ті, хто взагалі ніколи не пробував, пояснюють: «мені й так добре» (43%), «не було можливості» (25%) або «не знаю, для чого використовувати» (23%).

Для чого українці використовують ШІ

Найчастіші сценарії застосування:

  • пошук інформації — 81%;
  • робота — 37%;
  • навчання — 35%;
  • генерація ідей та натхнення — 31%;
  • медичні поради — 27%;
  • розваги — 24%.

штучний інтелект технології ШІ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
