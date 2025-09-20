Кожен четвертий українець застосовує ШІ регулярно — найчастіше для навчання та роботи

Близько 60% українців вже активно користуються штучним інтелектом, а кожен четвертий робить це регулярно. Про це свідчать результати масштабного опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 6 тисяч респондентів.
Які інструменти ШІ знають українці
Найбільш впізнаваним штучним інтелектом серед українців став ChatGPT — про нього чули 85% опитаних. Далі йдуть Google Gemini (64%) та Microsoft Copilot (20%). Значно менше відомі Midjourney (11%), Claude (8%), DALL-E (7%) та Perplexity AI (5%).
Скільки українців користуються ШІ
Загалом 58% українців залучають ШІ у повсякденному житті.
Що зупиняє українців від ШІ
Серед тих, хто не користується, головними причинами є:
А ті, хто взагалі ніколи не пробував, пояснюють: «мені й так добре» (43%), «не було можливості» (25%) або «не знаю, для чого використовувати» (23%).
Для чого українці використовують ШІ
Найчастіші сценарії застосування:
