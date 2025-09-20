Каждый четвертый украинец применяет ИИ регулярно — чаще всего для обучения и работы

Наиболее узнаваемым искусственным интеллектом среди украинцев стал ChatGPT, далее следуют Gemini и Copilot.

Около 60% украинцев уже активно пользуются искусственным интеллектом, а каждый четвертый делает это регулярно. Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие более 6 тысяч респондентов.

Какие инструменты ИИ знают украинцы

Наиболее узнаваемым искусственным интеллектом среди украинцев стал ChatGPT — о нём слышали 85% опрошенных. Далее идут Google Gemini (64%) и Microsoft Copilot (20%). Значительно меньше известны Midjourney (11%), Claude (8%), DALL-E (7%) и Perplexity AI (5%).

Сколько украинцев пользуются ИИ

25% пользуются ИИ регулярно;

33% применяют иногда;

21% никогда не пробовали;

12% признались, что не знают, что такое искусственный интеллект.

В целом 58% украинцев привлекают ИИ в повседневной жизни.

Что останавливает украинцев от ИИ

Среди тех, кто не пользуется, главными причинами являются:

опасения за безопасность и конфиденциальность данных — 31%;

малополезные результаты — 30%;

недоверие к информации — 29%;

сложность в использовании — 11%.

А те, кто вообще никогда не пробовал, объясняют: «мне и так хорошо» (43%), «не было возможности» (25%) или «не знаю, для чего использовать» (23%).

Для чего украинцы используют ИИ

Наиболее частые сценарии применения:

поиск информации — 81%;

работа — 37%;

обучение — 35%;

генерация идей и вдохновения — 31%;

медицинские советы — 27%;

развлечения — 24%.

