Каждый четвертый украинец применяет ИИ регулярно — чаще всего для обучения и работы

Около 60% украинцев уже активно пользуются искусственным интеллектом, а каждый четвертый делает это регулярно. Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса Rakuten Viber, в котором приняли участие более 6 тысяч респондентов.
Какие инструменты ИИ знают украинцы
Наиболее узнаваемым искусственным интеллектом среди украинцев стал ChatGPT — о нём слышали 85% опрошенных. Далее идут Google Gemini (64%) и Microsoft Copilot (20%). Значительно меньше известны Midjourney (11%), Claude (8%), DALL-E (7%) и Perplexity AI (5%).
Сколько украинцев пользуются ИИ
В целом 58% украинцев привлекают ИИ в повседневной жизни.
Что останавливает украинцев от ИИ
Среди тех, кто не пользуется, главными причинами являются:
А те, кто вообще никогда не пробовал, объясняют: «мне и так хорошо» (43%), «не было возможности» (25%) или «не знаю, для чего использовать» (23%).
Для чего украинцы используют ИИ
Наиболее частые сценарии применения:
