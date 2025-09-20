ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії, очікуємо кроків від США, – Зеленський

Санкції торкнуться російської нафти, «тіньового флоту» та криптовалют.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня вдалося наблизити узгодження 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти російської агресії, і висловив очікування щодо нових потужних санкційних заходів від США.

«Очікуємо на затвердження. Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Ми очікуємо сильних санкційних кроків також від США. Європа свою частину роботи виконує», — зазначив Зеленський. За його словами, санкції спрямовані на обмеження російських енергоресурсів, інфраструктури тіньового флоту та криптовалютних схем, які Росія використовує для обходу обмежень.

