ЕС готовит 19-й пакет санкций против России, ожидаем шагов от США, – Зеленский

19:13, 20 сентября 2025
Санкции коснутся российской нефти, «теневого флота» и криптовалют.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе удалось приблизить согласование 19-го пакета санкций Евросоюза против российской агрессии, и выразил ожидания относительно новых мощных санкционных мер от США.

«Ожидаем утверждения. Быстро синхронизируем пакет в Украине. Мы ожидаем сильных санкционных шагов также от США. Европа свою часть работы выполняет», — отметил Зеленский. По его словам, санкции направлены на ограничение российских энергоресурсов, инфраструктуры теневого флота и криптовалютных схем, которые Россия использует для обхода ограничений.

