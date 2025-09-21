Практика судів
У Пенсійному фонді пояснили, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам

09:18, 21 вересня 2025
Пенсія медичним працівникам за вислугу років призначається лише після звільнення з роботи, яка дає право на цей вид пенсії.
У Пенсійному фонді пояснили, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам
Пенсійний фонд роз’яснив, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам. 

Працівники закладів охорони здоров’я мають право на пенсію за вислугу років — за умови, що вони накопичили необхідний спеціальний стаж. Умови призначення та порядок обчислення пенсії визначено Законом України від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення».

Право на такий вид пенсії мають лікарі і середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального  захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 04.11.1993 № 909, а саме:

  • не менше 25 років станом на 1 квітня 2015 року;
  • 25 років 6 місяців – станом на 1 січня 2016 року;
  • 26 років 6 місяців – станом на 11 жовтня 2017 року.

Форма власності закладу не має значення — медик може працювати як у державній, так і в приватній клініці, якщо його посада входить до затвердженого Переліку.

До 1 січня 2004 року робота в інфекційних, психіатричних, патолого-анатомічних, реанімаційних та протичумних закладах, а також у відділеннях, де лікували ВІЛ/СНІД, зараховується в подвійному розмірі.

Пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з відповідної посади. Якщо медпрацівник знову влаштовується на таку роботу, виплата пенсії припиняється на період працевлаштування і відновлюється після звільнення.

