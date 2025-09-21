У Пенсійному фонді пояснили, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам

Пенсія медичним працівникам за вислугу років призначається лише після звільнення з роботи, яка дає право на цей вид пенсії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пенсійний фонд роз’яснив, які умови призначення пенсії за вислугу років медичним працівникам.

Працівники закладів охорони здоров’я мають право на пенсію за вислугу років — за умови, що вони накопичили необхідний спеціальний стаж. Умови призначення та порядок обчислення пенсії визначено Законом України від 05.11.1991 № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення».

Право на такий вид пенсії мають лікарі і середній медичний персонал (незалежно від найменування посад) незалежно від віку, але за умови наявності спеціального стажу роботи за Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 04.11.1993 № 909, а саме:

не менше 25 років станом на 1 квітня 2015 року;

25 років 6 місяців – станом на 1 січня 2016 року;

26 років 6 місяців – станом на 11 жовтня 2017 року.

Форма власності закладу не має значення — медик може працювати як у державній, так і в приватній клініці, якщо його посада входить до затвердженого Переліку.

До 1 січня 2004 року робота в інфекційних, психіатричних, патолого-анатомічних, реанімаційних та протичумних закладах, а також у відділеннях, де лікували ВІЛ/СНІД, зараховується в подвійному розмірі.

Пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з відповідної посади. Якщо медпрацівник знову влаштовується на таку роботу, виплата пенсії припиняється на період працевлаштування і відновлюється після звільнення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.