Практика судов
  1. В Украине

В Пенсионном фонде объяснили, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам

09:18, 21 сентября 2025
Пенсия медицинским работникам за выслугу лет назначается только после увольнения с работы, дающей право на этот вид пенсии.
В Пенсионном фонде объяснили, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд объясняет, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам.

Сотрудники учреждений здравоохранения имеют право на пенсию за выслугу лет — при условии, что они накопили необходимый специальный стаж. Условия назначения и порядок исчисления пенсии определены Законом Украины от 05.11.1991 № 1788-XII «О пенсионном обеспечении».

Право на такой вид пенсии имеют врачи и средний медицинский персонал (независимо от наименования должностей) независимо от возраста, но при наличии специального стажа работы по Перечню учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденным постановлением КМУ от 04.19:19.

  • не менее 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015;
  • 25 лет 6 месяцев – по состоянию на 1 января 2016;
  • 26 лет 6 месяцев – на 11 октября 2017 года.

Форма собственности заведения не имеет значения — медик может работать как в государственной, так и в частной клинике, если его должность входит в утвержденный Перечень.

До 1 января 2004 года работа в инфекционных, психиатрических, патологоанатомических, реанимационных и противочумных учреждениях, а также в отделениях, где лечили ВИЧ/СПИД, засчитывается в двойном размере.

Пенсия за выслугу лет назначается только после увольнения с должности. Если медработник снова устраивается на такую работу, выплата пенсии прекращается на период трудоустройства и возобновляется после увольнения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.

Отбор на должности судей местных судов – кто получил допуск к выполнению практического задания и когда состоится экзамен

Выполнение практического задания состоится с 7 по 31 октября.

Конкурс на должности судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты – назначен первый экзамен

1 октября кандидаты на должности судей Антикоррупционного суда сдадут тестирование по истории украинской государственности.

Кабмин предлагает, чтобы дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства могли рассматриваться судьей ВАКС единолично

Вместо коллегии в составе трех судей ВАКС дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства смогут рассматриваться судьей единолично.

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області