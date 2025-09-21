В Пенсионном фонде объяснили, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам

Пенсия медицинским работникам за выслугу лет назначается только после увольнения с работы, дающей право на этот вид пенсии.

Пенсионный фонд объясняет, какие условия назначения пенсии за выслугу лет медицинским работникам.

Сотрудники учреждений здравоохранения имеют право на пенсию за выслугу лет — при условии, что они накопили необходимый специальный стаж. Условия назначения и порядок исчисления пенсии определены Законом Украины от 05.11.1991 № 1788-XII «О пенсионном обеспечении».

Право на такой вид пенсии имеют врачи и средний медицинский персонал (независимо от наименования должностей) независимо от возраста, но при наличии специального стажа работы по Перечню учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденным постановлением КМУ от 04.19:19.

не менее 25 лет по состоянию на 1 апреля 2015;

25 лет 6 месяцев – по состоянию на 1 января 2016;

26 лет 6 месяцев – на 11 октября 2017 года.

Форма собственности заведения не имеет значения — медик может работать как в государственной, так и в частной клинике, если его должность входит в утвержденный Перечень.

До 1 января 2004 года работа в инфекционных, психиатрических, патологоанатомических, реанимационных и противочумных учреждениях, а также в отделениях, где лечили ВИЧ/СПИД, засчитывается в двойном размере.

Пенсия за выслугу лет назначается только после увольнения с должности. Если медработник снова устраивается на такую работу, выплата пенсии прекращается на период трудоустройства и возобновляется после увольнения.

