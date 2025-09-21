На Ніжин з дронів скинули невідомі вибухові речовини — мер Кодола, відео

Наразі фахівці розбираються, що то була за вибухова речовина.

Російські окупанти скинули невідомі вибухові речовини з дронів на Ніжин Чернігівської області. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола, передає Суспільне.

"Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини. На щастя, жодна людина не зазнала поранень і жодна автівка не пошкоджена", - зазначив Кодола.

Більше інформації щодо нового виду атак на Ніжин на цю мить невідомо.

Зазначимо, що Ніжинський район майже щодня потерпає від обстрілів Росії. Днями ворог ударив по рятувальниках, коли ті гасили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури.

