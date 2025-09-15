У Таїланді кішку «заарештували» за напад на поліцейських — їй зняли відбитки лап і зробили фото

Кішка у відділку поліції накинулася на офіцерів, а правоохоронці жартома оформили їй «протокол» із відбитками лап.

У Таїланді кішка на ім’я Nub Tang (в перекладі означає «та, що рахує гроші») стала справжньою зіркою соцмереж після того, як опинилася у відділку поліції та подряпала кількох офіцерів. Про це по повідомляє Metro.

Пухнасту бешкетницю в рожевій шлейці до відділення привів небайдужий перехожий, який знайшов її на вулиці. Але замість вдячності кішка накинулася на поліцейських — кусала та дряпала тих, хто намагався допомогти.

Один із правоохоронців вирішив забрати «порушницю» додому на ніч. У Facebook він пожартував, що Nub Tang «звинувачується в нападі на поліцейських і буде затримана», та навіть опублікував її «поліцейське фото». Пост швидко став вірусним.

Наступного дня власник кішки знайшовся й прийшов до відділку з новим ошийником. Та перед поверненням додому Nub Tang пройшла справжню «процедуру» — їй зробили фото на фоні поліцейської лінійки та навіть «зняли відбитки лап». У жартівливому протоколі від її імені було написано: «Я просто була голодна. Я не хотіла нікого кусати».

Поліцейські наголосили, що жодних штрафів власнику не виписували, а сама кішка отримала лише «усне попередження».

