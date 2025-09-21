Практика судів
У Китаї батьки посварилися через ім’я дитини: суд втрутився, аби хлопчик отримав свідоцтво про народження та щеплення

18:08, 21 вересня 2025
У Шанхаї подружжя понад рік не могло узгодити ім’я сина, через що дитина залишалася без свідоцтва про народження та щеплень, і в ситуацію довелося вирішувати через суд.
Фото: scmp.com
У Шанхаї суд розглянув незвичну справу про розлучення подружжя, яке понад рік не могло узгодити ім’я свого сина. Через конфлікт дитина залишалася без свідоцтва про народження та необхідних щеплень. Про це повідомляє South China Morning Post.

Як виникла проблема

Подружжя, чиї імена не розголошуються, одружилося у 2023 році, а наступного року в них народився син. Уже у 2024-му дружина подала на розлучення до Народного суду району Пудун у Шанхаї, заявивши про «несумісність характерів».

Під час розгляду справи з’ясувалося, що головною перепоною став вибір імені для хлопчика. Крім того, батьки не могли домовитися, хто має подавати документи на отримання свідоцтва про народження. Кожен наполягав, що зробить це сам, але вимагав від іншого довіреність.

У результаті дитина, якій вже понад рік, залишалася без документів, а отже – і без безкоштовних щеплень, що надаються урядом Китаю немовлятам у перший рік життя.

Втрутився суд

Після кількох раундів медіації батьки погодили ім’я дитини (його не розкривають). Суд зобов’язав їх протягом п’яти днів оформити свідоцтво про народження та регулярно інформувати про прогрес.

Втім, чоловік знову змінив позицію: він захотів самостійно отримати документ і вимагав довіреність від дружини. Вона відмовилася, і процес знову зупинився.

Суд нагадав, що ухилення від оформлення документів порушує права дитини й означає невиконання батьківських обов’язків. Зрештою подружжя погодилося піти до лікарні разом, у супроводі судді, аби подати документи.

Після нових суперечок суд тимчасово залишив свідоцтво у себе, а згодом батьки домовилися: документ зберігатиме мати, а батько надасть письмову згоду на оформлення реєстрації громадянства для сина.

Що кажуть у суді

За словами судді Го Дань, подібні конфлікти останнім часом трапляються дедалі частіше:

«Батьки починають використовувати дітей як інструмент у розлученнях. Це суперечить їхнім обов’язкам опікунів і позбавляє дитину базових прав. Проблема потребує широкої уваги суспільства».

У соцмережах користувачі активно обговорюють інцидент. Один із коментарів: «Вони такі безвідповідальні!». Інший користувач поцікавився: «Якщо в них стільки розбіжностей, то як вони взагалі одружилися?».

