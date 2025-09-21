В Китае родители поссорились из-за имени ребенка: суд вмешался, чтобы мальчик получил свидетельство о рождении и прививку

В Шанхае супруги больше года не могли согласовать имя сына, из-за чего ребёнок оставался без свидетельства о рождении и прививок, и ситуацию пришлось решать через суд.

В Шанхае суд рассмотрел необычное дело о разводе супругов, которые больше года не могли согласовать имя своего сына. Из-за конфликта ребенок оставался без свидетельства о рождении и необходимых прививок. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как возникла проблема

Супруги, чьи имена не разглашаются, поженились в 2023 году, а на следующий год у них родился сын. Уже в 2024-м жена подала на развод в Народный суд района Пудун в Шанхае, заявив о «несовместимости характеров».

Во время рассмотрения дела выяснилось, что главным препятствием стал выбор имени для мальчика. Кроме того, родители не могли договориться, кто должен подавать документы на получение свидетельства о рождении. Каждый настаивал, что сделает это сам, но требовал от другого доверенность.

В результате ребенок, которому уже больше года, оставался без документов, а значит – и без бесплатных прививок, которые правительство Китая предоставляет младенцам в первый год жизни.

Вмешался суд

После нескольких раундов медиации родители согласовали имя ребенка (его не раскрывают). Суд обязал их в течение пяти дней оформить свидетельство о рождении и регулярно информировать о прогрессе.

Однако мужчина снова изменил позицию: он захотел самостоятельно получить документ и потребовал доверенность от жены. Она отказалась, и процесс снова остановился.

Суд напомнил, что уклонение от оформления документов нарушает права ребенка и означает невыполнение родительских обязанностей. В итоге супруги согласились пойти в больницу вместе, в сопровождении судьи, чтобы подать документы.

После новых споров суд временно оставил свидетельство у себя, а затем родители договорились: документ будет храниться у матери, а отец предоставит письменное согласие на оформление регистрации гражданства для сына.

Что говорят в суде

По словам судьи Го Дань, подобные конфликты в последнее время происходят все чаще:

«Родители начинают использовать детей как инструмент в разводах. Это противоречит их обязанностям опекунов и лишает ребенка базовых прав. Проблема требует широкого внимания общества».

В соцсетях пользователи активно обсуждают инцидент. Один из комментариев: «Они такие безответственные!». Другой пользователь поинтересовался: «Если у них столько разногласий, то как они вообще поженились?».

