Практика судов
  1. В мире

В Китае родители поссорились из-за имени ребенка: суд вмешался, чтобы мальчик получил свидетельство о рождении и прививку

18:08, 21 сентября 2025
В Шанхае супруги больше года не могли согласовать имя сына, из-за чего ребёнок оставался без свидетельства о рождении и прививок, и ситуацию пришлось решать через суд.
В Китае родители поссорились из-за имени ребенка: суд вмешался, чтобы мальчик получил свидетельство о рождении и прививку
Фото: scmp.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Шанхае суд рассмотрел необычное дело о разводе супругов, которые больше года не могли согласовать имя своего сына. Из-за конфликта ребенок оставался без свидетельства о рождении и необходимых прививок. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как возникла проблема

Супруги, чьи имена не разглашаются, поженились в 2023 году, а на следующий год у них родился сын. Уже в 2024-м жена подала на развод в Народный суд района Пудун в Шанхае, заявив о «несовместимости характеров».

Во время рассмотрения дела выяснилось, что главным препятствием стал выбор имени для мальчика. Кроме того, родители не могли договориться, кто должен подавать документы на получение свидетельства о рождении. Каждый настаивал, что сделает это сам, но требовал от другого доверенность.

В результате ребенок, которому уже больше года, оставался без документов, а значит – и без бесплатных прививок, которые правительство Китая предоставляет младенцам в первый год жизни.

Вмешался суд

После нескольких раундов медиации родители согласовали имя ребенка (его не раскрывают). Суд обязал их в течение пяти дней оформить свидетельство о рождении и регулярно информировать о прогрессе.

Однако мужчина снова изменил позицию: он захотел самостоятельно получить документ и потребовал доверенность от жены. Она отказалась, и процесс снова остановился.

Суд напомнил, что уклонение от оформления документов нарушает права ребенка и означает невыполнение родительских обязанностей. В итоге супруги согласились пойти в больницу вместе, в сопровождении судьи, чтобы подать документы.

После новых споров суд временно оставил свидетельство у себя, а затем родители договорились: документ будет храниться у матери, а отец предоставит письменное согласие на оформление регистрации гражданства для сына.

Что говорят в суде

По словам судьи Го Дань, подобные конфликты в последнее время происходят все чаще:

«Родители начинают использовать детей как инструмент в разводах. Это противоречит их обязанностям опекунов и лишает ребенка базовых прав. Проблема требует широкого внимания общества».

В соцсетях пользователи активно обсуждают инцидент. Один из комментариев: «Они такие безответственные!». Другой пользователь поинтересовался: «Если у них столько разногласий, то как они вообще поженились?».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд дети Китай развод

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Верховная Рада снова попробует принять законопроект о цифровизации исполнительного производства

Комитет рекомендовал принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, внесенный Андреем Мотовиловцем, который является аналогичным ранее внесенному правительством.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Мы не можем допустить нивелирования институтов репутации и приватности»: Руслан Стефанчук призвал безотлагательно подготовить ко второму чтению законопроект о защите персональных данных

«Мы не можем допустить, чтобы в государстве произошло нивелирование двух фундаментальных демократических институтов — это институт репутации и институт приватности», — отметил Руслан Стефанчук.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Хома
    Світлана Хома
    суддя Господарського суду Тернопільської області