На Нежин с дронов сбросили неизвестные взрывчатые вещества — мэр Кодола, видео

17:12, 21 сентября 2025
Сейчас специалисты разбираются, что это было за взрывчатое вещество.
Российские оккупанты сбросили неизвестные взрывчатые вещества с дронов на Нежин Черниговской области. Об этом сообщил городской голова Александр Кодола, передает Суспильне. 

"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества. К счастью, ни один человек не получил ранений и ни один автомобиль не поврежден", - отметил Кодола.

Больше информации о новом виде атак на Нежин на данный момент неизвестно.

Отметим, что Нежинский район почти каждый день подвергается обстрелам России. На днях враг ударил по спасателям, когда тушили пожар на объекте критической инфраструктуры.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

