Під Львовом пролунав вибух: пошкоджено вікна та автомобілі, на місці працює поліція

Постраждалих немає, але пошкоджені будинки й автомобілі.

У селі Зимна Вода Львівського району стався гучний вибух. Як вказали у поліції, відповідне повідомлення надійшло близько 20:20 ввечері 21 вересня на лінію «102».

За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав. Проте зафіксовані пошкодження: вибиті вікна у житлових будинках, знищені частини огорож і пошкоджені автомобілі.

На місці працюють вибухотехніки, оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші підрозділи поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та вирішують питання щодо його правової кваліфікації.

