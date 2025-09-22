Практика судів
Під Львовом пролунав вибух: пошкоджено вікна та автомобілі, на місці працює поліція

08:42, 22 вересня 2025
Постраждалих немає, але пошкоджені будинки й автомобілі.
Під Львовом пролунав вибух: пошкоджено вікна та автомобілі, на місці працює поліція
У селі Зимна Вода Львівського району стався гучний вибух. Як вказали у поліції, відповідне повідомлення надійшло близько 20:20 ввечері 21 вересня на лінію «102».

За попередніми даними, внаслідок події ніхто не постраждав. Проте зафіксовані пошкодження: вибиті вікна у житлових будинках, знищені частини огорож і пошкоджені автомобілі.

На місці працюють вибухотехніки, оперативники кримінальної поліції, слідчі та інші підрозділи поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та вирішують питання щодо його правової кваліфікації.

