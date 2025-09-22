Под Львовом прогремел взрыв: повреждены окна и автомобили, на месте работает полиция

Пострадавших нет, но повреждены дома и автомобили.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В селе Зимная Вода Львовского района произошел громкий взрыв. Как сообщили в полиции, соответствующее сообщение поступило около 20:20 вечером 21 сентября на линию «102».

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Однако зафиксированы повреждения: выбиты окна в жилых домах, разрушены части ограждений и повреждены автомобили.

На месте работают взрывотехники, оперативники криминальной полиции, следователи и другие подразделения полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о его правовой квалификации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.