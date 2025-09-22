У Запоріжжі вже втретє пошкоджено Шевченківський відділ ДРАЦС – Мін’юст

Пошкоджено вікна у двох кабінетах, кімнату наречених та вхідні двері.

Міністерство юстиції повідомило про чергові наслідки російських обстрілів. Так, у Запоріжжі втретє постраждав Шевченківський відділ ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Мін’юсту (м. Одеса).

Внаслідок атаки пошкоджено вікна у двох кабінетах, кімнату наречених та вхідні двері.

Жертв немає. Наразі тривають відновлювальні роботи, аби відділ міг і надалі надавати громадянам необхідні послуги — реєстрацію народжень, шлюбів та інших актів цивільного стану.

