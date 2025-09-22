В Запорожье уже в третий раз поврежден Шевченковский отдел ДРАЦС – Минюст

Повреждены окна в двух кабинетах, комната новобрачных и входные двери.

Министерство юстиции сообщило о очередных последствиях российских обстрелов. Так, в Запорожье в третий раз пострадал Шевченковский отдел ДРАЦС Южного межрегионального управления Минюста (г. Одесса).

Жертв нет. В настоящее время продолжаются восстановительные работы, чтобы отдел и дальше мог предоставлять гражданам необходимые услуги — регистрацию рождений, браков и других актов гражданского состояния.

