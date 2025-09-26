Укрзалізниця скасувала поїзди через обстріли РФ – список

Через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російського обстрілу скасовано низку приміських поїздів на Одещині, повідомили в Укрзалізниці.
Скасовано рейси:
Поїзд №6255 Вапнярка – Подільськ курсуватиме за скороченим маршрутом замість Вапнярка – Одеса-Головна.
Два поїзди, №6251 і №6253 (Вапнярка – Одеса-Головна), з’єднані в один склад і рухаються з резервним тепловозом, із затримками: №6251 – понад 3,5 години, №6253 – понад 2 години на станції Іванівка.
Крім того, через технічні причини поїзд №6234 Фастів-1 – Миронівка вирушає з Фастів-2 із затримкою 1 година, а №6231/6008 Миронівка – Київ – із Устимівки з аналогічною затримкою. Поїзд №6909 Ніжин – Київ із Бобрика запізнюється на 26 хвилин через пропуск пріоритетного поїзда та технічні проблеми.
