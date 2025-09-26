Укрзализныця отменила поезда из-за обстрелов РФ – список

Задержки и изменения маршрутов зафиксированы на нескольких направлениях.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российского обстрела отменен ряд пригородных поездов в Одесской области, сообщили в Укрзализныце.

Отменены рейсы:

№6208 Одесса-Главная – Раздельная-1,

№6207 Раздельная-1 – Одесса-Главная,

№6254 Одесса-Главная – Подольск,

№6256 Одесса-Главная – Вапнярка.

Поезд №6255 Вапнярка – Подольск будет курсировать по сокращенному маршруту вместо Вапнярка – Одесса-Главная.

Два поезда, №6251 и №6253 (Вапнярка – Одесса-Главная), соединены в один состав и движутся с резервным тепловозом, с задержками: №6251 – более 3,5 часов, №6253 – более 2 часов на станции Ивановка.

Кроме того, по техническим причинам поезд №6234 Фастов-1 – Мироновка отправляется из Фастов-2 с задержкой 1 час, а №6231/6008 Мироновка – Киев – из Устимовки с аналогичной задержкой. Поезд №6909 Нежин – Киев из Бобрика опаздывает на 26 минут из-за пропуска приоритетного поезда и технических проблем.

