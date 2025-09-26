YouTube заблокував в Україні канал підсанкційного блогера Філімоненка

Причиною блокування стали проросійські наративи та спроби дискредитації ЗСУ.

На території України YouTube заблокував канал блогера Всеволода Філімоненка, який поширював матеріали, що збігаються з російською пропагандою, та неодноразово намагався дискредитувати українську армію. Про це повідомив ЦПД РНБО.

Проти нього запроваджено санкції РНБО, введені в дію указом Президента України від 20 вересня 2025 року.

